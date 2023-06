Milan Thuram: il giocatore a un bivio, ecco le proposte! Il Milan prova a spingere, ma il PSG punta sull’ingaggio

Il grande obiettivo del mercato del Milan è Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach. Come scrive il Corriere della Sera, le alternative per il giocatore sono due.

Quella rossonera è di 5 milioni, con la prospettiva di essere protagonista della squadra. L’altra è del Paris Saint-Germain la cui offerta di ingaggio può spingersi fino a 7, ma senza promesse allettanti a livello di minutaggio.