Theo Hernandez Milan: la società fissa il prezzo! La cifra. Il club alza il prezzo dei suoi top player, incluso del laterale francese

Cifre alte chiede il Milan quando si tratta dei suoi big. Si è visto con Sandro Tonali, prossimo a passare al Newcastle, e potrebbe verificarsi lo stesso con Theo Hernandez.

Per Theo Hernandez il Milan chiede 90 milioni ( richiesta fatta al Manchester United). Oggi non ci sono trattative in essere — Daniele Longo (@86_longo) June 21, 2023

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su Twitter, il Milan chiede 90 milioni per Theo Hernandez, su richiesta fatta dal Manchester United. Trattative in essere non ce ne sono. Fabrizio Romano sottolinea però che nessuna richiesta è stata fatta e nessun trattativa è iniziata.