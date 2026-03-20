Mercato Milan, Tare cerca un bomber per Allegri: due i nomi più caldi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato del Milan entra nel vivo, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Con la stagione che si avvia verso i verdetti finali, la dirigenza è già al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese esperto nel gestire campioni e nel dare solidità ai risultati, un nuovo terminale offensivo di peso. Secondo quanto riportato stamattina dal Quotidiano Sportivo, si sta accendendo un vero e proprio duello a distanza con i cugini nerazzurri sotto il titolo: “Priorità bomber: l’Inter lo blinda, il Milan lo cerca”.

Obiettivi di mercato: Retegui e Kean nel mirino

Mentre l’Inter lavora per blindare il giovane talento Pio Esposito, il Diavolo sta sondando diversi profili per rinforzare l’attacco. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza nei corridoi di via Aldo Rossi ci sono quelli di Mateo Reteguie Moise Kean.

Mateo Retegui, l’italo-argentino dal grande senso del gol e pilastro della Nazionale, rappresenta una garanzia per la Serie A. Al suo fianco, resta viva la pista che porta a Moise Kean, l’attaccante potente e veloce capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, una caratteristica molto apprezzata da Allegri. Il tecnico dei rossoneri ha sempre dimostrato di saper valorizzare punte con queste doti fisiche, e l’innesto di uno dei due potrebbe far compiere il salto di qualità definitivo alla squadra.

Le parole del DS Igli Tare

Sull’argomento è intervenuto direttamente Igli Tare, il Direttore Sportivo rossonero arrivato per costruire un progetto vincente a lungo termine. Poco prima del match contro la Lazio, il dirigente albanese ha risposto con la consueta diplomazia alle domande sul futuro di Kean:

“Se può essere il centravanti del futuro? Inutile parlarne adesso. Per noi è fondamentale vincere oggi per dare continuità alla scorsa domenica. Quando sarà tempo di mercato, ci sarà tanto di cui parlare.”

Queste dichiarazioni confermano la linea della società: massima concentrazione sul campo per finire al meglio la stagione, ma con le antenne dritte sulle opportunità che il DS Tare potrà cogliere per soddisfare le richieste tattiche di Massimiliano Allegri.

Strategie per il futuro del Diavolo

Il Milan sa che per competere ai massimi livelli serve un “numero 9” moderno. La strategia dei rossoneri è chiara: puntare su giocatori pronti ma con margini di crescita. Con la supervisione tecnica di Allegri e l’abilità negoziale di Igli Tare, i tifosi del Diavolo possono aspettarsi un’estate calda, dove il colpo in attacco sarà la pietra angolare per la prossima stagione.