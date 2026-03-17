Mercato Milan, i rossoneri puntano sul giovane Stanic in prospettiva! I dettagli. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato estivo si avvicina a grandi passi e, nonostante il Diavolo sia ancora pienamente in corsa per i propri obiettivi stagionali, la dirigenza di via Aldo Rossi è già al lavoro per potenziare la rosa. Il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza internazionale e fine conoscitore dei talenti dell’Est Europa, sta setacciando il continente per regalare nuovi innesti a Massimiliano Allegri.

Il nuovo obiettivo: chi è Petar Stanic

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nome caldo sul taccuino di Igli Tare è quello di Petar Stanic. Si tratta di un centravanti serbo classe 2001, attualmente in forza al Ludogorets, che si sta imponendo all’attenzione generale grazie a una fisicità prorompente e a un’ottima tecnica di base. Il giovane talento è stato seguito dal vivo da uno scout della società rossonera proprio lo scorso fine settimana, durante il match contro il CSKA Sofia, confermando le ottime relazioni giunte sulla scrivania del DS rossonero.

Numeri da capocannoniere: una sfida con Igor Jesus

Il rendimento di Petar Stanic in questa stagione è a dir poco entusiasmante. In campionato ha già messo a referto 7 gol e 7 assist in 23 presenze, dimostrando di essere un attaccante moderno capace non solo di finalizzare, ma anche di mandare in rete i compagni. Tuttavia, è in campo internazionale che il serbo ha stupito tutti: con 7 centri in Europa League, condivide lo scettro di capocannoniere della competizione insieme a Igor Jesus, il pericoloso attaccante brasiliano del Nottingham Forest.

Le strategie del Diavolo per la prossima stagione

L’interesse per Stanic conferma la volontà del Milan di investire su profili giovani ma già pronti per palcoscenici importanti. Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di gestire i talenti e inserirli in un sistema di gioco solido, potrebbe trovare nel serbo l’alternativa ideale o il partner d’attacco perfetto per le attuali punte in rosa. Il lavoro di mediazione di Igli Tare sarà fondamentale per anticipare la concorrenza europea, sempre più agguerrita quando si tratta di giovani bomber in ascesa. I tifosi dei rossoneri sognano già un nuovo colpo “alla Tare” per rinforzare l’attacco del futuro.