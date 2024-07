Mercato Milan, Spors ALLO SCOPERTO su Gudmundsson e Frendrup: «Conosciamo il loro valore, se qualcuno dovesse bussare alla porta...»

Johannes Spors, general manager del Genoa, ha parlato di due obiettivi del mercato Milan Gudmundsson e Frendrup.

Il general manager del Genoa, Johannes Spors, ha parlato a Sky Sport 24 di Gudmundsson e Frendrup, obiettivi del mercato Milan.

PAROLE – «Siamo nel mezzo del calciomercato. Onestamente per la crescita del Genoa, per quanto ho detto sulla sostenibilità, è importante mantenere i giocatori per farli crescere. Abbiamo venduto Dragusin, è stata un’ottima cessione. Anche Martinez all’Inter. Sappiamo il valore di Gudmundsson e Frendrup, sono diversi ma importanti. Se qualcuno dovesse bussare alla porta la apriremmo e parleremmo, ma non dobbiamo venderli per forza. Entrambi interessano ai club, conosciamo il loro valore. È un complimento quando i nostri giocatori vengono richiesti da altre squadre: Gudmundsson è un esempio di come facciamo crescere i giocatori al Genoa».