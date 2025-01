Mercato Milan, piovono smentite: Ibrahimovic spiazzato, nessun contatto per il top player

Mercato Milan, arrivano secche smentite sul presunto interesse per Darwin Nunez, attaccante del Liverpool: i dettagli

Come riportato dal Daily Mail, arrivano secche smentite sull’interesse del calciomercato Milan per Darwin Nunez, punta accostata al club rossonero nelle ultime settimane.

Il Liverpool non ha avuto alcun contatto con il Milan per Darwin Nunez – dopo che alcuni rumors in Italia sostenevano che la squadra italiana stesse preparando un’offerta da 41,5 milioni di sterline per l’attaccante. Da capire dunque come i rossoneri si muoveranno nel reparto a gennaio.