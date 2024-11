Mercato Milan, l’indiscrezione su Skriniar lascia di stucco! Tutto vero, cosa succede a gennaio

Mercato Milan, conferme sul possibile ritorno in Serie A di Milan Skriniar a gennaio: sul centrale slovacco c’è la Juve

Ormai è evidente a tutti come il calciomercato Juve sfrutterà la prossima sessione di gennaio per andare a rimpolpare una difesa che ha perso nel corso di questa prima parte di stagione ben due pedine come Bremer e Cabal.

Secondo Tuttosport sono sei i nomi nella lista del club bianconero in vista del mercato invernale: a partire da Skriniar, centrale slovacco ex Inter che era stato accostato in estate anche al calciomercato Milan.