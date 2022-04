Mercato Milan, pronti a spendere 100 mln nella sessione estiva: ecco i calciatori sulla lista

Il Milan è pronto a investire nel mercato estivo con un tesoretto di almeno 100 milioni per rafforzare ogni reparto della propria squadra. Ecco i nomi in lista

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a investire nel mercato estivo con un tesoretto di almeno 100 milioni per rafforzare ogni reparto della propria squadra.

Per la difesa è pronto Sven Botman. Il centrale olandese vorrebbe venire solo al Milan, dopo aver declinato anche offerte importanti dalla Premier. Per il centrocampo il nome è Renato Sanches: il portoghese sarebbe stato designato per essere l’erede di Kessie ma bisogna ancora lavorare con Mendes. Per l’attacco, invece, il nome è Gianluca Scamacca: il giovane azzurro sarebbe pronto a sostituire Ibrahimovic sembra essere orientato verso l’addio a fine stagione.