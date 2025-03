Mercato Milan, strategia delineata per la conferma di Sottil! Scambio in vista, i dettagli

Condividi via email

Mercato Milan, Riccardo Sottil verso la permanenza in rossonero: prende quota l’ipotesi di uno scambio con Adli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan in estate dovrà risolvere anche la questione relativa al futuro di Yacine Adli, centrocampista in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina.

Moncada ha avuto nelle ultime settimane un contatto con la Fiorentina: l’idea, sui cui i Viola hanno aperto, è quello di uno scambio alla pari con Sottil, che il Milan può al momento riscattare per 11 milioni di euro. Lavori in corso.