Mercato Milan, Sangiovanni consiglia Furlani: «In difesa prenderei lui, sarebbe utile»

Mercato Milan, Sangiovanni, cantante e noto tifoso rossonero, ha consigliato Furlani: in estate assalto a Di Lorenzo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sangiovanni, cantante e tifoso rossonero, ha dato questo consiglio a Furlani per il prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Penso che il Milan sia favorito e penso anche che vinceremo. Ma non voglio gufare. Chi ruberei al Napoli? Vari giocatori. Non vorrei però rispondere con i soliti nomi, come Osimhen o Kvaratskhelia: penso che ci sarebbe utile un difensore come Di Lorenzo».