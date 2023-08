Mercato Milan, salta Hjulmand allo Sporting? La verità

Morten Hjulmand era stato in passato un obbiettivo di mercato del Milan: il danese lascia il Lecce per andare allo Sporting Lisbona

Tra i nomi accostati al mercato Milan per il centrocampo c’era anche quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista , sul punto di trasferirsi allo Sporting Lisbona, sembrava potesse temporeggiare per riflettere sul proprio futuro. L’affare alla fine andrà in porto.

Come riferisce Sky Sport, è tutto fatto per la cessione del danese, con il Lecce che incasserà 18 milioni di euro più 3 di bonus per l’operazione. Visite mediche previste per le prossime ore.