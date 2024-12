Mercato Milan, si complica il riscatto di Saelemaekers?

Mercato Milan, sotto i riflettori la situazione di Saelemaekers: la Roma punta a riscattarlo ma spunta un retroscena sul contratto

Dopo le ultime buone prestazioni si torna a parlare della situazione legata ad Alexis Saelemaekers. Il belga è in prestito dal Milan alla Roma dove si sta mettendo in mostra e sta convincendo i giallorossi a riscattarlo.

L’accordo sull’acquisto però non è definito e spunta anche un retroscena. Come racconta il giornalista Matteo Moretto su X, il Milan ha inserito un’opzione per il rinnovo del contratto, attualmente in essere fino al 30 giugno 2027.