Mercato Milan: cosa manca per Rovella e Pellegrini alla Lazio

È in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Rovella e Pellegrini, obiettivi di mercato anche del Milan, alla Lazio. Cosa manca

Ore decisive per Pellegrini e Rovella alla Lazio. Per i due giocatori accostati sul mercato anche al Milan, come riportato da Sky Sport 24, c’è l’intesa di massima con la Juventus per 21 milioni.

Ora, per chiudere l’affare, restano solamente da definire alcuni dettagli. Poi ci sarà la fumata bianca con visite mediche, firme e ufficialità.