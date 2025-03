Mercato Milan, rinnovo in stallo: cambia lo scenario, cosa succede a giugno

Mercato Milan, resta in stallo il discorso relativo al rinnovo di Theo Hernandez: una decisione verrà presa solo a fine stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan è tuttora in stallo il discorso relativo al rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026. Se la presenza dal primo minuto del francese a Napoli non è in discussione, il futuro a Milanello è ancora nebuloso.

La decisione delle parti è quello di prendere una decisione definitiva solo al termine della stagione: l’addio è un’ipotesi decisamente probabile.