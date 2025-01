Mercato Milan, conferme totali su Reyna! Furlani accelera, spunta il prezzo per portarlo a Milanello

Mercato Milan, trova conferme il forte interesse di Furlani per Reyna del Borussia Dortmund: servono 15 milioni di euro per portarlo a Milanello

Come riportato da calciomercato.com, trovano conferme le voci sull’interesse del calciomercato Milan per Reyna del Borussia Dortmund:

PAROLE – «Un giocatore offensivo, che può occupare tutti i ruoli dell’attacco. Giovanni Reyna è il nome sul quale sta lavorando il Milan, a caccia di rinforzi da regalare a Sergio Conceicao. Il viaggio di ieri a Dusseldorf, in Germania, di Furlani e Moncada, è servito per muovere i primi passi con il Borussia Dortmund per l’americano classe 2002, da tempo sulla lista della squadra scout ma tornato prepotentemente in auge nelle ultime settimane. Reyna sta vivendo una stagione complicata (2 gol in 10 partite, per un totale di 258′) pesantemente condizionata da un infortunio all’inguine che gli ha fatto saltare due mesi, ma da fine di novembre è tornato a essere una risorsa per Nuri Sahin. Cresciuto nella NYCFC Academy, Reyna dal 2019 ha sempre giocato a Dortmund, fatta eccezione per una parentesi di sei mesi da gennaio a giugno 2024 al Nottingham Forest. Figlio di Claudio Reyna, ex centrocampista di Rangers, Sunderland e Manchester City, è nato in Inghilterra, ma ha anche passaporto statunitense e soprattutto portoghese, che gli permette di essere comunitario. Il suo eventuale arrivo al Milan non escluderebbe quello di uno tra Rashford o Walker. Il Milan sta lavorando con il Borussia Dortmund e il suo agente, Jorge Mendes, lo stesso dell’allenatore Sergio Conceicao, con il quale i rapporti sono ottimi. Reyna guadagna circa 3 milioni di euro netti all’anno e ha un contratto in scadenza nel 2026. La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro».