Mercato Milan, l’ANEDDOTO sul grande ex LASCIA di sasso! E’ successo nel 2020, RETROSCENA incredibile

Mercato Milan, l’aneddoto su Sandro Tonali lascia di stucco: nel 2021 rifiutò la Juventus scegliendo il club rossonero

Ospite a Sky, Zvone Boban ha svelato questo retroscena legato al calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan ha venduto Tonali, il suo miglior giocatore italiano e legatissimo alla maglia. Vederlo lontano da Milano è un dispiacere, queste cose poi si pagano. Per venire al Milan ha rifiutato la Juventus che aveva offerto 42 milioni al Brescia: sono quei valori che non si devono perdere mai. Problemi grandi per il Milan. Non c’è costruzione di gioco, i due centrali sono molto lenti e impacciati, non hanno coraggio e personalità per giocare la palla in avanti. In mezzo al campo non c’è nessuno che si prenda le responsabilità per fare delle cose più concrete, importanti, per fare arrivare la palla agli esterni o agli attaccanti. Poi per un’ora giocano sulla destra? Non ho capito. Mai vista una palla a sinistra per Theo o Leao. Non è logico giocare per un’ora soltanto sulla destra, quindi probabilmente è stata una scelta. La cosa più preoccupante è stata ceramente la manzanza di reazione sul 3-1. Solo Abraham un po’ ha fatto qualcosa di buono, ma manche anche un leader evidentemente. E c’è tanto da costruire».