Mercato Milan, Giuntoli CONTATTA Furlani: il RETROSCENA sullo scambio mancato è da NON CREDERE

Mercato Milan, Giuntoli contatta Furlani per Saelemaekers: proposto scambio alla pari con Kean! No del Diavolo

Come riportato dal Corriere della Sera, la Juve con Cristiano Giuntoli in testa sta insistendo con il calciomercato Milan per arrivare ad Alexis Saelemaekers, esterno di rientro dal fruttuoso prestito al Bologna e legato ai rossoneri da un contratto fino al 2026.

La valutazione dei rossoneri è di 15 milioni di euro e non c’è nessuna intenzione di fare sconti né di cedere il belga in prestito senza certezze sul riscatto. In questo senso va sottolineato come l’area tecnica rossonera abbia rifiutato lo scambio alla pari con Kean proposto dal dirigente bianconero. Si attende il rilancio.