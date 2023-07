Mercato Milan: chi sarà il prossimo colpo dei rossoneri dopo Pulisic. Ecco i nomi sull’agenda della dirigenza

Domani sarà il Christian Pulisic-day, con l’attaccante americano che atterrerà a Milano per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Ma il mercato Milan non si ferma qui: chi sarà il prossimo colpo?

Prima di tutto la dirigenza vorrà chiudere l’affare Reijnders con l’AZ Alkmaar, ritoccando l’offerta verso l’alto tra parte fissa e bonus per avvicinarsi ai 25 milioni di euro richiesti. Poi ci si concentrerà su altri due nomi: Yunus Musah del Valencia e Samuel Chukwueze del Villarreal, per i quali è ancora da trovare l’intesa con i rispettivi club.