Mercato Milan, i rossoneri fanno muro! Prezzo monstre, lui via solo di fronte a questa offerta

Mercato Milan, il club rossonero fa muro per Tomori: valutazione intorno ai 38 milioni di euro. C’è il Newcastle sul centrale

Nonostante l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina, resta in bilico nel calciomercato Milan il futuro di Fikayo Tomori.

Fonti hanno riferito a CaughtOffside che il Milan chiederà circa 35-38 milioni di euro per lasciar andare Tomori, e al momento il Newcastle è la squadra che sta mostrando il maggiore interesse per il 27enne. Le prossime settimane saranno dunque decisive in un senso nell’altro.