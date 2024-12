Mercato Milan, dalla Premier piombano su un big rossonero: le ultime

Mercato Milan, il Manchester United di Ruben Amorim piomba su Theo Hernandez: queste le ultime indiscrezioni

Ancora calciomercato Milan, ma questa volta sul fronte uscite. Secondo quanto riportato su Sky Sport nella sua edizione Svizzera dal noto esperto di calciomercato Sacha Tavolieri, il Manchester United vorrebbe rinforzare la rosa di Amorim con l’acquisto di un esterno mancino.

I nomi nella lista sono Alphonso Davies e proprio il vice capitano rossonero Theo Hernandez. Quest’ultimo, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e sembrerebbe si siano fermate, per il momento, le trattative per il prolungamento. In ogni caso, il francese vorrebbe restare a Milano. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.