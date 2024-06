Mercato Milan, Pellegatti sul possibile COLPO rossonero: «È una pista VIVA, di lui ne parlano benissimo»

Carlo Pellegatti ha parlato così del mercato Milan nel corso di un’intervista. Ha fatto due nomi, ecco le sue dichiarazioni

Il punto sul mercato Milan, soprattutto a centrocampo, di Carlo Pellegatti ai microfoni di Radio Rossonera. I nomi fatti sono due: André Trindade e Rabiot.

PAROLE – «Sia André che Rabiot vanno seguiti, cioè sono piste non roventi ma non sono piste morte. Sono piste vive. Sarebbe importante per il Milan acquisire Rabiot. Di questo André ne parlano benissimo e il fatto che ci sia il Liverpool che lo voglia Non ci sono ostacoli per Rabiot, ma si tratta di decidere se mettere 15 o 16 milioni di euro. Il Milan ci ragiona visto che Moncada è francofono, Veronique è francese. Possibile visto che rimane in Italia, in una grande squadra, fa la Champions League. Tutto sta a vedere il solito discorso: ha una squadra inglese che gli da quelle cifre? Sarebbe un bel colpo a livello di caratura».