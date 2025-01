Mercato Milan, bloccato il sostituto di Pavlovic! Se parte arriva il pupillo di Moncada

Mercato Milan, è stato già bloccato il sostituto di Pavlovic nell’eventualità di una partenza del serbo a gennaio. C’è Disasi del Chelsea

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha già bloccato l’eventuale sostituto di Pavlovic:

PAROLE – «Furlani, Ibrahimovic e Moncada aspettano di capire quello che sarà il futuro del serbo, ma non vogliono farsi trovare impreparati davanti ad un suo addio. Per questo, nel corso delle ultime giornate, hanno tenuto fortemente in considerazione la pista che porta ad Axel Disasi, 26 enne difensore centrale francese che vorrebbe lasciare Londra per giocare con più continuità. I contatti col Chelsea ci sono, ma Maresca non vorrebbe lasciarlo partire e i Blues, almeno per ora, non hanno aperto alla cessione in prestito».