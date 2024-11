Mercato Milan, Moncada guarda in Serie A! Rotti gli indugi, arriva lui come vice Theo Hernandez

Mercato Milan, Moncada vuole portare a Milanello un vice Theo Hernandez a gennaio: il nome in pole è quello di Fabiano Parisi

Come riportato da Tuttosport, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per il prossimo gennaio sarà quello di portare a Milanello un vice-Theo Hernandez affidabile.

Milan, capitolo vice-Theo, il nome per Gennaio è Fabiano Parisi. Il terzino della Fiorentina potrebbe arrivare in prestito essendo abbastanza ai margini della rosa di Raffaele Palladino. Le prossime settimane saranno decisive per cominciare ad imbastire effettivamente la trattativa.