Mercato Milan, rispunta Zirkzee per l’attacco: indiscrezione dall’Inghilterra, cosa può succedere in estate

Mercato Milan, i rossoneri possono tornare a pensare a Joshua Zirkzee per l’attacco della prossima stagione. Ultime

Il futuro di Joshua Zirkzee sembra essere sempre più lontano da Old Trafford e sempre più vicino a un clamoroso ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da CaughtOffside e confermato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante olandese ha espresso chiaramente il desiderio di lasciare il Manchester United al termine della stagione.

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Il Milan, che aveva già corteggiato il giocatore ai tempi del Bologna, è tra i club più interessati insieme a Juventus e Napoli, pronto a cogliere l’opportunità di riportare in Serie A un talento che in Premier League non è mai riuscito a esplodere definitivamente.

Mercato Milan, Zirkzee: occasione a 25 milioni: il piano rossonero per l’attacco

La situazione dell’olandese a Manchester è ai minimi termini: con l’arrivo di Ruben Amorim e l’acquisto di Benjamin Sesko, lo spazio per Zirkzee si è ridotto drasticamente, collezionando appena 4 presenze da titolare in questa stagione. Questa svalutazione ha fatto crollare il prezzo del cartellino: se lo United lo aveva pagato oltre 40 milioni, oggi si parla di una valutazione intorno ai 25-30 milioni di euro.

Per il Milan si tratterebbe di un investimento strategico: Zirkzee, per caratteristiche tecniche e capacità di legare il gioco, sarebbe il profilo ideale per il sistema di Massimiliano Allegri, specialmente in un’ottica di alternanza o convivenza con Santiago Gimenez nel 2026.