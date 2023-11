Mercato Milan, nuova idea per la fascia destra! Ha stregato anche il City

Mercato Milan, spunta una nuova idea per la fascia destra! Ha stregato anche il Manchester City: i dettagli

L’eventuale squalifica di Florenzi potrebbe spingere il Milan a cercarne un sostituto già nel corso della prossima sessione di gennaio. Come riportato da TMW, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Arnau Martinez.

Il difensore del Girona capolista in Spagna ha stregato anche il Manchester City, e per questo la sua valutazione ha già raggiunto i 15 milioni di euro. È in scadenza nel 2025 ma è difficile possa partire a stagione in corso.