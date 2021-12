Mercato Milan, nome a sorpresa per la difesa: spunta Attila Szalai

Mercato Milan, tra le opzioni per difesa va tenuta in grande considerazione anche quella legata ad Attila Szalai: le ultime sul centrale

Il Milan continua a scandagliare il mercato in vista di gennaio, quando sarà necessario reperire un rinforzo in difesa per ovviare all’infortunio di Simon Kjaer, fuori per tutta la stagione per l’operazione al ginocchio.

Un nome da tenere in considerazione secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a quelli già fatti di Botman e Diallo, è quello di Attila Slazai, centrale ungherese di 23 anni di proprietà del Fenerbahce. Sul calciatore, che può giostrare anche da terzino, c’è pure il Napoli. La pista è da monitorare con attenzione.