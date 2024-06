Mercato Milan, Moncada guarda in Francia: stregato da un giovanissimo attaccante! I DETTAGLI

Mercato Milan, Moncada guarda in Francia: nel mirino un giovanissimo attaccante! I DETTAGLI e le ultime novità

Gli occhi del Milan sono rivolti anche in Francia, lì dove di recente il club rossonero ha individuato un giovanissimo attaccante che potrebbe proprio fare al caso del Diavolo.

Si tratta di Cyriaque Irié, attaccante esterno classe 2005 che si è messo in mostra in particolare con la maglia del Dijon. Per il momento, come riportato da Sky Sport, i rossoneri lo stanno monitorando.