Mercato Milan, Moncada pesca in Serie A! Pupillo nel mirino, la cifra ingolosisce il Diavolo

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan, con Moncada in prima fila, punta Fazzini dell’Empoli.

PAROLE – «La classifica serena dell’Empoli potrebbe portare il presidente Corsi a decidere di cedere anticipatamente qualche pezzo pregiato della rosa. L’indiziato numero uno sembra essere il difensore albanese Ismajli, che tanto piace proprio al Napoli e Juventus, ma attenzione anche alla situazione di Fazzini: per il centrocampista servirebbe un assegno da 13 milioni di euro. Un’altra pista da tenere in considerazione per il futuro di Fazzini è quella porta al Milan: il club rossonero può giocarsi le carte Colombo e Vasquez, entrambi passati all’Empoli in estate in prestito con diritto di riscatto. Moncada segue Jacopo da diversi mesi anche se non ha ancora mosso dei passi concreti in direzione di un possibile acquisto».