Mercato Milan, Mirante verso il rinnovo. Plizzari partirà in prestito

Mercato Milan, si avvicina il rinnovo annuale di Antonio Mirante. Alessandro Plizzari è destinato invece ad un nuovo prestito

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa Milan per quanto riguarda Antonio Mirante e Alessandro Plizzari. Per il primo si va verso un rinnovo annuale.

Il giovane estremo difensore invece, rientrato dopo la stagione al Lecce, è destinato a partire ancora in prestito.