Mercato Milan, Mendes prepara il regalo al Diavolo! Top player a Milanello a queste condizioni

Mercato Milan, Jorge Mendes sta lavorando per portare Joao Felix a Milanello già a gennaio: questa la formula dell’operazione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’altro grande obiettivo del calciomercato Milan per gennaio, oltre all’imminente arrivo di Walker, è Joao Felix del Chelsea, indicato da Conceicao come obiettivi prioritario anche davanti al titubante Rashford.

I rossoneri, tramite l’agente Jorge Mendes, hanno aumentato il pressing sul Chelsea proponendo un prestito oneroso di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro nel 2026. L’ingaggio, di poco superiore a 5.5 milioni bonus inclusi, non rappresenta un ostacolo.