Mercato Milan, Marocchino RIVELA: «Quello può essere il vero COLPO di mercato»

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, si è espresso così a proposito del possibile colpo del mercato Milan

Il nome di Adrien Rabiot è stato accostato in questi giorni al mercato Milan, nel caso in cui il francese non dovesse rinnovare con la Juventus e si libererebbe così a parametro zero. A TMW Radio, l’ex calciatore bianconero Domenico Marocchino ha parlato anche del futuro del centrocampista.

DOUGLAS LUIZ A GENNAIO – «E’ vero, il mercato a gennaio non è stato fatto quando eri vicino all’Inter. Quando la Juve era lì, mi sono detto un sacco di volte che era un miracolo e poteva succedere di tutto, valutando la rosa che per me era da 5° posto. Con dei problemi societari e di alcuni giocatori non disponibili, e una rosa ridotta era lì».

IL VERO COLPO DI MERCATO – «Io dico la riconferma di Rabiot».