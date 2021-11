Mercato Milan, Maldini mette gli occhi su un giovane talento: le ultime

Mercato Milan, Maldini in pressing per Mohamed-Ali Cho: l’attaccante classe 2004 dell’Angers ha il contratto in scadenza nel 2023

Nome nuovo per l’attacco del Milan. Come riportato dall’Equipe infatti, Maldini e Massara sarebbero in forte pressing per il giovanissimo Mohamed-Ali Cho, punta dell’Angers e della Francia Under 21.

Il classe 2004 ha il contratto in scadenza nel 2023 e il club francese potrebbe venderlo in estate per una cifra non tanto elevata a causa dei notevoli problemi finanziari che sta attraversando. Il Diavolo potrebbe dunque decidere di intensificare ulteriormente i contatti nelle prossime settimane.