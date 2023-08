Mercato Milan, Lukaku alla Roma: ecco le cifre dell’affare

Lukaku ha scelto il suo futuro sul mercato. Tornerà in Italia e indosserà la maglia della Roma. Ad annunciarlo è il belga, niente Milan

Lukaku alla Roma. Ormai ci siamo. Mentre il club giallorosso e il Chelsea stanno limando gli ultimi dettagli negli uffici dei Blues a Londra, il bomber, accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato al sito belga Laatste Nieuwssenza mezzi termini:

«Domani sbarcherò nella capitale per firmare il contratto con la Roma, sono emozionato. Ho un volo pronto». Parole confermate dall’entourage del giocatore. Come riportato da Calciomercato.com la formula dovrebbe essere quella del prestito secco a poco più di 5 milioni con ingaggio quasi interamente pagato dalla Roma per 8 milioni.