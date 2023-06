Romero Milan: c’è l’accordo con il giocatore! I dettagli. In uscita dalla Lazio per il mancato rinnovo, potrebbe approdare presto a Milano

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è anche Luka Romero, attaccante della Lazio classe 2004.

Secondo quanto riferisce questa mattina La Repubblica, il Milan avrebbe trovato un accordo con il giocatore, che è in uscita a zero dalla Lazio: niente rinnovo di contratto per lui.