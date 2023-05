Mercato Milan, Loftus-Cheek: un club di Serie A ci prova! Le ultime. La Lazio avvia i contatti per il centrocampista del Chelsea

Nel mercato della prossima stagione, il Milan ci prova per Loftus-Cheek, centrocampista che è finito ai margini del progetto del Chelsea. Spunta, però, una nuova pretendente in Serie A per il giocatore.

Si tratta della Lazio, che ha nel centrocampista dei Blues uno dei papabili candidati a sostituire il partente Milinkovic-Savic. Secondo Il Messaggero, i contatti sarebbero stati avviati da Lotito e sono anche serrati.