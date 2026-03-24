Mercato Milan, il sogno Lewandowski infiamma l’estate rossonera. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Robert Lewandowski, l’eccezionale centravanti polacco che spegnerà 38 candeline il prossimo agosto, si preannuncia come uno dei temi caldi della prossima sessione di trasferimenti. Attualmente in forza al Barcellona, il fuoriclasse non ha ancora siglato il rinnovo contrattuale con la società blaugrana, alimentando una spirale di indiscrezioni che lo vedono sempre più lontano dalla Spagna.

La strategia del Diavolo: carisma e leadership

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe messo nel mirino il bomber per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’idea della dirigenza guidata da Igli Tare, esperto Direttore Sportivo dei rossoneri noto per la sua capacità di scovare talenti e gestire trattative complesse, sarebbe quella di replicare l’operazione che portò a Milano Luka Modric, il pluripremiato centrocampista croato capace di elevare il tasso tecnico e carismatico della squadra.

L’obiettivo del club di Via Aldo Rossi è chiaro: inserire nello spogliatoio un leader assoluto. Anche l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che siede sulla panchina del Diavolo, vedrebbe di buon occhio l’innesto di un profilo con l’esperienza di Lewandowski, specialmente in vista di una probabile partecipazione alla prossima Champions League.

Le parole di Lewandowski dal ritiro della Polonia

Nonostante il pressing mediatico, il capitano della nazionale polacca ha mantenuto un profilo basso durante la conferenza stampa pre-Mondiali. Lewandowski ha dichiarato di non aver ancora preso una decisione definitiva, sottolineando la volontà di valutare con calma ogni opzione per il bene della propria carriera. Tuttavia, il fatto che il suo contratto scada a giugno rende la pista rossonera estremamente concreta per l’estate.

Missione “Lewa”: i dettagli della trattativa

Sebbene i rossoneri stiano cercando un rinforzo già per il mercato di riparazione, appare impossibile che il polacco lasci la Catalogna con sei mesi di anticipo. La vera “missione Lewa” è dunque proiettata alla sessione estiva. Tare e la dirigenza del Milan sono pronti a lavorare ai fianchi l’entourage del giocatore per battere la concorrenza internazionale e regalare ad Allegri il terminale offensivo perfetto per puntare ai massimi traguardi nazionali ed europei.