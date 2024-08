Mercato Milan, CLAMOROSO Koopmeiners! C’entra Percassi, la RICOSTRUZIONE è da non credere

Mercato Milan, clamoroso Koopmeiners: vuole la Juve ma Percassi non molla e vuole trattenere il giocatore. La ricostruzione

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve continua a spingere per assicurarsi Teun Koopmeiners, centrocampista olandese accostato anche al calciomercato Milan, che avrebbe presentato un certificato medico che gli ha consentito di non allenarsi negli ultimi due giorni e, a meno di clamorose sorprese, il giocatore non ci sarà contro il Real Madrid nella finale di Supercoppa Europea.

Percassi, però, non ha intenzione di mollare il colpo e vorrebbe trattenere il giocatore contro la sua volontà. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire come andranno effettivamente le cose.