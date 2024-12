Mercato Milan, si complica la pista Kiwior: Thiago Motta lo vuole alla Juve. E l’Arsenal… Le ultime sul futuro del difensore polacco

Oltre ad Antonio Silva la Juve è sulle tracce anche di Kiwior, difensore più volte accostato al mercato Milan.

A svelarlo è Luca Marchetti a Sky Sport 24 spiegando che i bianconeri hanno già fatto un sondaggio per il giocatore che Thiago Motta conosce perché lo ha avuto allo Spezia. L’Arsenal, tuttavia, non apre al prestito, ma solo alla cessione a titolo definitivo.