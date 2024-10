Mercato Milan, la Juve si muove per Tomori! Prima mossa per il centrale rossonero: adesso si monitora la situazione per gennaio

Mercato Milan, rivelazione su Fikayo Tomori: è l’ultima idea della Juventus per sostituire Bremer a gennaio. Prima mossa per lui, ecco cosa sta succedendo

Stando a quanto riferito da Paolo Paganini, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Fikayo Tomori del Milan come rinforzo per gennaio. L’inglese, così come il vecchio pallino Kiwior, sarebbe tra i nomi in lista per sopperire all’assenza di Bremer per infortunio. Si muove dunque ancora in uscita il Calciomercato Milan.

LA SITUAZIONE – «Per la difesa la Juventus sta seguendo per gennaio varie piste per sostituire Bremer infortunato. Oltre a Kiwior che Thiago Motta ha valorizzato quando allenava lo Spezia nelle ultime ore ci sono stati contatti con l’agente di Tomori».