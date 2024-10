Mercato Milan, nuovo caso Kalulu all’orizzonte? La Juve vuole anche Theo Hernandez

Mercato Milan, la Juve vuole anche Theo Hernandez dopo aver preso Kalulu in estate: addio possibile se non dovesse rinnovare

Il mercato Milan e quello della Juve potrebbero intrecciarsi di nuovo dopo la cessione di Kalulu avvenuta in estate.

Per Sport Mediaset, infatti, i bianconeri avrebbero messo Theo Hernandez nel loro mirino. Il francese, in caso di mancato rinnovo del contratto (è in scadenza nel 2026), potrebbe dire addio nell’estate del 2025 ad un valore inferiore rispetto al suo attuale. Oltre alla Juve su Theo Hernandez è da registrare l’interesse di Bayern Monaco, Chelsea e Psg.