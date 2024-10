Mercato Milan, un attaccante può partire gratis: per Fonseca è la terza scelta

Mercato Milan, un attaccante è finito ai margini e potrebbe essere ceduto anche gratis: con Fonseca ha giocato solo 78 minuti

Il mercato Milan è attivo sul fronte delle uscite e una di queste potrebbe riguardare Jovic che per Fonseca è diventato la terza scelta in attacco, dietro Morata e Abraham, giocando appena 78 minuti in campionato.

Secondo la Gazzetta dello Sport il serbo, arrivato gratis nel 2023, potrebbe essere ceduto gratuitamente qualorai rossoneri trovassero un club disposto a pagargli l’ingaggio.