Mercato Milan, Ibrahimovic MOLLA David! Duello in corso, c’è una squadra in POLE per il canadese

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic molla Jonathan David: la Juve e Giuntoli in pole per l’acquisto dell’attaccante canadese

Come scrive il Corriere dello Sport, il calciomercato Juve è sempre molto attento alla situazione di Jonathan David, pupillo di Giuntoli il cui contratto con il Lille andrà in scadenza nell’estate del prossimo anno e accostato in passato anche al calciomercato Milan. Il canadese non si preclude nessuna possibilità e da Torino ascoltano con attenzione.

Dalla Premier al bianconero, il giovane attaccante è pronto ad ascoltare le proposte che arriveranno e il DT juventino medita l’assalto, vista anche la situazione Dusan Vlahovic. Prossimi mesi decisivi in un senso o nell’altro