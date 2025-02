Mercato Milan, intrigo Joao Felix! Mendes a lavoro, può arrivare a queste condizioni

Condividi via email

Mercato Milan, spunta l’intrigo intorno a Joao Felix: Mendes al lavoro, può arrivare con la formula del prestito dal Chelsea

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan continua a lavorare per portare altri calciatori a Milanello dopo Walker e Santiago Gimenez.

João Félix resta un’opportunità da cogliere in questo finale: Sérgio Conceição spinge per il portoghese ma le richieste del Chelsea per un prestito di 5 mesi sono giudicate alte dai rossoneri. Le prossime ore saranno sicuramente decisive.