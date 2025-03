Mercato Milan, conferme sul futuro di Joao Felix: i rossoneri hanno preso una decisione netta, zero margini per un ripensamento

Condividi via email

Mercato Milan, piovono conferme sulla decisione dei rossoneri in merito al futuro di Joao Felix: il portoghese tornerà al Chelsea

Come riferito da Tuttosport, e in particolare dal giornalista Nicolò Schira, piovono conferme sulla decisione del calciomercato Milan di non confermare Joao Felix oltre il prossimo 30 giugno.

La probabile mancata qualificazione alla prossima Champions League, il quasi sicuro addio di Sergio Conceicao e un rendimento sotto le attese hanno spinto i rossoneri a non prendere in considerazione l’acquisto a titolo definitivo dal Chelsea.