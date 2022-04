Mercato Milan, interesse per Federico Bernardeschi: ecco i dettagli

Federico Bernardeschi vuole restare alla Juve, ma in caso di mancato rinnovo c’è il Milan. Ecco i dettagli

Il contratto di Federico Bernardeschi con la Juventus è in scadenza a giugno e il Milan fiuta l’affare.

Come riportato da Gazzetta.it, Bernardeschi vorrebbe rimanere alla Juventus e rinnovare il suo contratto, anche se non c’è ancora un offerta per il rinnovo. Se non dovesse arrivare, il calciatore bianconero gradirebbe rimanere in Italia: in tal senso, le piste più accreditate sono Inter e Milan.