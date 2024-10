Mercato Milan, incontro tra Furlani e l’agente di Rafa Leao: ecco com’è andata e quali sono le sensazioni

Mercato Milan, c’è stato un incontro ieri tra Furlani e l’agente di Rafael Leao: ecco quali sono le sensazioni riportate dalla Gazzetta

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì 23 ottobre, ci sarebbe stato un incontro tra Furlani e l’agente di Leao per parlare di futuro e calciomercato Milan. Le sensazioni non sono negative: il giocatore vuole rimanere fino alla prossima estate.

Poi a fine stagione si rifaranno i conti. Intanto, si è parlato anche del rapporto tra l’attaccante e Fonseca che è apparso sia positivo nonostante quanto visto in campo nelle ultime.