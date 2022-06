Mercato Milan, incontro a pranzo tra Massara e Tiago Pinto: Zaniolo nel menù

Mercato Milan, Massara ha incontrato a pranzo Tiago Pinto: nel menù la situazione di Zaniolo e il riscatto di Alessandro Florenzi

Si scalda il mercato del Milan. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, Ricky Massara ha incontrato oggi a pranzo Tiago Pinto, General Manager della Roma.

Nel menù non solo il riscatto di Alessandro Florenzi, ormai in dirittura, ma anche e soprattutto Zaniolo e Veretout. Il primo piace molto a Maldini, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con la Roma ma il Diavolo non sembra intenzionato ad avvicinarsi alla valutazione da 60 milioni di euro (anche se sarebbe possibile l’inserimento di contropartite tecniche).

Il centrocampista francese invece è in uscita da Trigoria e piace da tempo al Milan che si è informato sui costi dell’operazione.