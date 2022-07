Mercato Milan, i rossoneri aspettato fra questa sera e domani una risposta dal Bruges per De Ketelaere: i dettagli

Le ultime sulla trattativa tra Milan e Bruges per De Ketelaere: ecco i dettagli

Claudio Raimondi ha parlato ai microfoni di SportMediaset a della trattativa tra il Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’esperto di mercato:

«A Casa Milan sono in attesa di una risposta da parte del Bruges fra oggi e domani. L’offerta del Milan è arrivata a 30 milioni con la possibilità di inserire nell’affare anche i giovani Roback e Jungdal. Il club belga sta facendo un po’ melina perché spera che arrivi qualche ricco club inglese a rilanciare. Il Milan è tranquillo perché comunque il Bruges ha capito che il giocatore ha scelto il Milan e ha voglia di provare l’esperienza in Italia. Ci sono tutti i presupposti per cui l’affare vada in porto».