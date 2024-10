Mercato Milan, Giuntoli PUNTA un esubero rossonero per SOSTITUIRE Milik: la situazione dopo il problema al ginocchio del polacco

La Juve è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire Milik a gennaio, visto il problema al ginocchio che terrà fuori il polacco nei prossimi mesi e per questo avrebbe messo nel suo mirino un esubero del mercato Milan.

In base a quanto riferito da Tuttosport, infatti, un nome papabile per Giuntoli potrebbe essere quello di Jovic che non trova spazio con Fonseca ed è in scadenza a giugno 2025.