Gabbia pronto a lasciare il Milan per andare in prestito alla Sampdoria: i dettagli

Matteo Gabbia è pronto a lasciare il Milan e ad andare a giocare con continuità in un’altro club di Serie A.

Come riportato da TMW, il club in pole per il calciatore è la Sampdoria di Giampaolo. Il difensore andrebbe in prestito secco, ma si aspetta prima un’innesto nel reparto difensivo rossonero.